Sortie ornithologique Les oiseaux hivernants Plage de Saint-Efflam Plestin-les-Grèves

Sortie ornithologique Les oiseaux hivernants

Plage de Saint-Efflam 5 Avenue de la Lieue de Grève Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 10:00:00

Date(s) :

2025-10-12 2025-11-02

Avez-vous déjà vu les Huitriers pie sentinelles de la plage, les Bécasseaux sanderling accompagnant la vague…Prêt de longues vue et paires de jumelles.

Partez à la découverte des oiseaux hivernants avec TounNature qui partagera avec passion ses connaissances et vous apprendra à reconnaître les différentes espèces et à comprendre leur rôle dans l’écosystème marin.

Réservation obligatoire. .

Plage de Saint-Efflam 5 Avenue de la Lieue de Grève Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 77 13 45

