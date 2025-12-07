Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence

Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence dimanche 7 décembre 2025.

Sortie ornithologique L’oiseau papillon

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 9h.

Annulé en cas de mauvais temps. Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ? Cécile Beillieu, Tours in Provence –

Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ? Cécile Beillieu, Tours in Provence – .

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

The cliffs of Baux welcome surprising wintering birds, among them the wallcreeper. Will you be able to spot it at the foot of the citadel? Cécile Beillieu, Tours in Provence –

German :

Die Klippen von Les Baux beherbergen überraschende Wintervögel, darunter auch das Tichodrom échelette. Können Sie ihn am Fuße der Zitadelle entdecken? Cécile Beillieu, Tours in Provence –

Italiano :

Le falesie di Les Baux ospitano alcuni sorprendenti uccelli svernanti, tra cui il tichodrome échelette. Riuscite a individuarlo ai piedi della cittadella? Cécile Beillieu, Tours in Provenza –

Espanol :

Los acantilados de Les Baux albergan aves invernantes sorprendentes, como la tichodrome échelette. ¿Puede localizarla al pie de la ciudadela? Cécile Beillieu, Tours en Provence –

L’événement Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles