Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris

Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris

Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris mardi 23 décembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]

Découvrez les espèces d’oiseaux qui fréquentent Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place.
À destination des 8-14 ans, enfants accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire pour chacun des participants).
Le mardi 23 décembre 2025
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-23T11:00:00+01:00
fin : 2025-12-23T12:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-23T10:00:00+02:00_2025-12-23T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv