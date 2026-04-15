Sortie ornithologique, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Sortie ornithologique Dimanche 19 avril, 16h30 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T16:30:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T16:30:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

Dimanche 19 avril de 16h30 à 18h30 à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,

en coanimation avec Catherine Larrat

Venez à la découverte des oiseaux de la commune de Saint-Cyr au Mont d’Or.

Nous partagerons des moments d’écoute et d’observation, ouvert à tous les curieux de nature !

Lieu de rdv communiqué à l’inscription

Inscriptions à l’adresse projet.biodiversite.sgmo@gmail.com

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69450 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « projet.biodiversite.sgmo@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:projet.biodiversite.sgmo@gmail.com »}]

à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or