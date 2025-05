Sortie ornithologique – Saint-Pair-sur-Mer, 23 mai 2025 17:00, Saint-Pair-sur-Mer.

Manche

Sortie ornithologique Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 17:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Animation découverte des oiseaux et du site naturel exceptionnel de l’estuaire du Thar avec Sébastien Provost, guide, ornithologue, naturaliste de Birding mont Saint Michel.

Réservations auprès de l’Office culturel 02 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Gratuit rdv au parking de l’embouchure du Thar

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

English : Sortie ornithologique

Discover birds and the exceptional natural site of the Thar estuary with Sébastien Provost, guide, ornithologist and naturalist from Birding mont Saint Michel.

Bookings at the Cultural Office: 02 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Free meet at the Thar mouth parking lot

German :

Animation Entdeckung der Vögel und des außergewöhnlichen Naturgebiets der Thar-Mündung mit Sébastien Provost, Führer, Ornithologe, Naturforscher von Birding mont Saint Michel.

Reservierungen beim Kulturbüro: 02 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Kostenlos Treffpunkt: Parkplatz an der Mündung des Thar

Italiano :

Scoprite gli uccelli e l’eccezionale sito naturale dell’estuario del Thar con Sébastien Provost, guida, ornitologo e naturalista di Birding mont Saint Michel.

Prenotazioni presso l’Ufficio culturale: 02 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Gratuito ritrovo al parcheggio della foce del Thar

Espanol :

Descubra las aves y el excepcional paraje natural del estuario del Thar con Sébastien Provost, guía, ornitólogo y naturalista de Birding mont Saint Michel.

Reservas en la Oficina Cultural: 02 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Gratuito encuentro en el aparcamiento de la desembocadura del Thar

