Sortie ornithologique parking de la salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Sortie ornithologique parking de la salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe jeudi 19 février 2026.
Sortie ornithologique
parking de la salle des fêtes Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Partez à la rencontre des oiseaux de la Puisaye ! Animé par Brigitte Fay.
RDV à 14 h au parking de la salle des fêtes de Sainte-Colombe-sur-Loing, située sur la nouvelle commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe. Retour prévu pour 17 h. .
parking de la salle des fêtes Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lpo@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie ornithologique
L’événement Sortie ornithologique Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-01-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !