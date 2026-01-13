Sortie ornithologique parking de la salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

parking de la salle des fêtes Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Gratuit
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

Partez à la rencontre des oiseaux de la Puisaye ! Animé par Brigitte Fay.
RDV à 14 h au parking de la salle des fêtes de Sainte-Colombe-sur-Loing, située sur la nouvelle commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe. Retour prévu pour 17 h.   .

parking de la salle des fêtes Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

