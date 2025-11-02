Sortie paléo-écologie Mouterhouse

Sortie paléo-écologie Mouterhouse dimanche 2 novembre 2025.

Sortie paléo-écologie

Mouterhouse Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 12:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Dans les Vosges du Nord, autour du Pays de Bitche, les anciennes charbonnières et verreries racontent un passé artisanal profondément lié à la forêt. En parcourant les sous-bois aux côtés de Vincent Robin, anthracologue à l’Université de Metz et spécialiste du charbon végétal, on découvre comment la paléo-écologie permet de décrypter les traces laissées par ces activités humaines. Grâce à l’analyse des charbons enfouis dans les sols, cette discipline éclaire l’impact de ces pratiques sur l’évolution des paysages forestiers et des vallées, révélant une histoire intime entre l’homme, la forêt et le feu.

Sur inscription au 03 87 06 16 16 ou via contact@tourisme-paysdebitche.fr.

Prévoir de bonnes chaussures de marche (montantes de préférence) et une tenue adaptée à la météo du moment.Tout public

0 .

Mouterhouse 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 06 16 16 contact@tourisme-paysdebitche.fr

English :

In the Northern Vosges, around the Pays de Bitche, ancient charcoal and glass factories tell the story of an artisanal past deeply linked to the forest. As we explore the undergrowth alongside Vincent Robin, an anthracologist at Metz University and specialist in plant charcoal, we discover how paleo-ecology can help us decipher the traces left by these human activities. By analyzing charcoal buried in the soil, this discipline sheds light on the impact of these practices on the evolution of forest and valley landscapes, revealing an intimate history between man, forest and fire.

Registration on 03 87 06 16 16 or via contact@tourisme-paysdebitche.fr.

Bring good walking shoes (preferably mountain boots) and clothing suited to the weather.

German :

In den Nordvogesen, rund um das Pays de Bitche, erzählen die alten Köhlereien und Glashütten von einer handwerklichen Vergangenheit, die tief mit dem Wald verbunden ist. Wenn man an der Seite von Vincent Robin, Anthrakologe an der Universität Metz und Spezialist für Pflanzenkohle, durch das Unterholz streift, entdeckt man, wie die Paläoökologie es ermöglicht, die Spuren zu entschlüsseln, die diese menschlichen Aktivitäten hinterlassen haben. Anhand der Analyse der im Boden vergrabenen Kohle beleuchtet diese Disziplin die Auswirkungen dieser Praktiken auf die Entwicklung der Waldlandschaften und Täler und enthüllt eine intime Geschichte zwischen Mensch, Wald und Feuer.

Nach Anmeldung unter 03 87 06 16 16 oder über contact@tourisme-paysdebitche.fr.

Bringen Sie gute Wanderschuhe (am besten hohe) und dem aktuellen Wetter angepasste Kleidung mit.

Italiano :

Nei Vosgi settentrionali, intorno al Pays de Bitche, le vecchie carbonaie e vetrerie raccontano la storia di un passato artigianale profondamente legato alla foresta. Passeggiate nel sottobosco con Vincent Robin, antracologo dell’Università di Metz e specialista di carbone vegetale, e scoprite come la paleoecologia possa essere utilizzata per decifrare le tracce lasciate da queste attività umane. Analizzando il carbone sepolto nel suolo, questa disciplina fa luce sull’impatto di queste pratiche sull’evoluzione dei paesaggi forestali e delle valli, rivelando una storia intima tra uomo, foresta e fuoco.

Per iscriversi, chiamare il numero 03 87 06 16 16 o inviare un’e-mail a contact@tourisme-paysdebitche.fr.

Portare buone scarpe da trekking (preferibilmente scarponi da montagna) e un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche.

Espanol :

En los Vosgos del Norte, en torno al Pays de Bitche, las antiguas fábricas de carbón vegetal y vidrio cuentan la historia de un pasado artesanal profundamente ligado al bosque. Pasee entre la maleza con Vincent Robin, antracólogo de la Universidad de Metz y especialista en carbón vegetal, y descubra cómo la paleoecología permite descifrar las huellas dejadas por estas actividades humanas. Mediante el análisis del carbón vegetal enterrado en el suelo, esta disciplina arroja luz sobre el impacto de estas prácticas en la evolución de los paisajes forestales y los valles, revelando una historia íntima entre el hombre, el bosque y el fuego.

Para inscribirse, llame al 03 87 06 16 16 o envíe un correo electrónico a contact@tourisme-paysdebitche.fr.

Traer buen calzado para caminar (preferiblemente botas de montaña) y ropa adecuada al clima.

L’événement Sortie paléo-écologie Mouterhouse a été mis à jour le 2025-10-22 par OT DU PAYS DE BITCHE