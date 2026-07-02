Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais Laigné-Saint-Gervais
mercredi 5 août 2026 · Laigné-en-Belin
Informations pratiques
Laigné-Saint-Gervais
Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais
Laigné-en-Belin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la commune de Laigné-Saint-Gervais, nous vous proposons de partir à la découverte du monde fascinant des papillons.
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la commune de Laigné-Saint-Gervais, nous vous proposons de partir à la découverte du monde fascinant des papillons. Accompagné par un écologue du CPIE, partez à la rencontre des différentes espèces de papillons qui peuplent la commune et apprenez à les identifier !
Infos pratiques
Mercredi 5 août | 10h-12h | sur la commune de Laigné-Saint-Gervais (lieu du rendez-vous transmis par mail après l’inscription) | Gratuit Places limitée
Infos et inscriptions sur www.cpie72.fr .
Laigné-Saint-Gervais 72220 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Biodiversity Atlas of the town of Laign%E9-Saint-Gervais, we invite you to set out %E0 to discover the fascinating world of butterflies.
L’événement Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais Laigné-Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72
À voir aussi à Laigné-en-Belin (Sarthe)
- Marche gourmande Laigné-en-Belin 10 juillet 2026