Informations pratiques

Laigné-Saint-Gervais

Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais

Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la commune de Laigné-Saint-Gervais, nous vous proposons de partir à la découverte du monde fascinant des papillons.

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la commune de Laigné-Saint-Gervais, nous vous proposons de partir à la découverte du monde fascinant des papillons. Accompagné par un écologue du CPIE, partez à la rencontre des différentes espèces de papillons qui peuplent la commune et apprenez à les identifier !

Infos pratiques

Mercredi 5 août | 10h-12h | sur la commune de Laigné-Saint-Gervais (lieu du rendez-vous transmis par mail après l’inscription) | Gratuit Places limitée

Infos et inscriptions sur www.cpie72.fr .

Laigné-Saint-Gervais 72220 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Biodiversity Atlas of the town of Laign%E9-Saint-Gervais, we invite you to set out %E0 to discover the fascinating world of butterflies.

L’événement Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais Laigné-Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72