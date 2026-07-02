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AGENDA · Laigné-en-Belin

Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais Laigné-Saint-Gervais

mercredi 5 août 2026 · Laigné-en-Belin

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
72220 Laigné-en-Belin
Département
Sarthe
Tarif

Laigné-Saint-Gervais

Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais

Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la commune de Laigné-Saint-Gervais, nous vous proposons de partir à la découverte du monde fascinant des papillons.
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la commune de Laigné-Saint-Gervais, nous vous proposons de partir à la découverte du monde fascinant des papillons. Accompagné par un écologue du CPIE, partez à la rencontre des différentes espèces de papillons qui peuplent la commune et apprenez à les identifier !

Infos pratiques
Mercredi 5 août | 10h-12h | sur la commune de Laigné-Saint-Gervais (lieu du rendez-vous transmis par mail après l’inscription) | Gratuit Places limitée
Infos et inscriptions sur www.cpie72.fr   .

Laigné-Saint-Gervais 72220 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Biodiversity Atlas of the town of Laign%E9-Saint-Gervais, we invite you to set out %E0 to discover the fascinating world of butterflies.

L’événement Sortie papillons à Laigné-Saint-Gervais Laigné-Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72

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