Sortie Papillons de nuit La Ferté-Bernard
Sortie Papillons de nuit La Ferté-Bernard samedi 22 août 2026.
Sortie Papillons de nuit
Espace Naturel Sensible des Ajeux La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Grâce à un piège lumineux adapté, venez découvrir la grande diversité des papillons de nuit. Vous serez étonnés de constater leurs coloris et différences de taille. Prévoir une tenue chaude. 2 €/pers Réservation 02.43.93.60.89 ou 02.43.71.21.21. Rdv Parking de l’ENS des Ajeux. .
Espace Naturel Sensible des Ajeux La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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L’événement Sortie Papillons de nuit La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude