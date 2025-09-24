Sortie parents-enfants : les petites bêtes du bassin du Bois Briand Bassin du Bois Briand Nantes

Sortie parents-enfants : les petites bêtes du bassin du Bois Briand Bassin du Bois Briand Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit. Gratuit. Inscription obligatoire ICI. Places limitées. En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, l’association Clémentine propose une sortie parents-enfants à la découverte des petites bêtes du Bois Briand et de ses environs (grenouilles, libellules, canards, chauves-souris…).Partez à la rencontre des petites bêtes du bassin du Bois Briand et de ses environs boisés : grenouilles, libellules, oiseaux, chauves-souris… Découvrez leur diversité, leur cycle de vie, leurs besoins et comportements à travers des jeux pédagogiques et de l’observation.Accessible aux enfants à partir de 5 ans sous la responsabilité d’un adulte. Accessible aux personnes en situation de handicap mais le notifier lors de l’inscription.Gratuit. Inscription obligatoire ICI. Places limitées.

Bassin du Bois Briand Nantes 44300

0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/sortie-parents-enfants-les-petites-betes-du-bassin-et-de-ses-environs