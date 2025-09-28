Sortie patrimoine avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

2025-09-28 16:00:00

2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Balade d’environ 5 kilomètres sur les traces du passé de Ploubazlanec. La vie des pêcheurs d’Islande, le passage de célébrités historiques attirées par la singularité du site, mais aussi le patrimoine bâti (chapelle, manoirs,…). Aujourd’hui tournée vers la pêche côtière, le maraîchage et l’activité touristique venez découvrir la vie des ploubazlanecains. Voyagez sur plusieurs siècles ! .

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51

