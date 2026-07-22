Sortie patrimoine avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec
dimanche 16 août 2026 · Plage de Launay · Ploubazlanec
Informations pratiques
Ploubazlanec
Sortie patrimoine avec Horizons22
Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Balade d’environ 5km sur les traces du passé de Ploubazlanec. La vie des pêcheurs d’Islande, le passage de célébrités historiques attirées par la singularité du site, mais aussi le patrimoine bâti (chapelle, manoirs,…). Aujourd’hui tournée vers la pêche côtière, le maraîchage et l’activité touristique venez découvrir la vie des ploubazlanecains. Voyagez sur plusieurs siècles ! .
Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie patrimoine avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Ploubazlanec (Côtes-d'Armor)
- Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 30 juillet 2026
- Sortie patrimoine avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec 31 juillet 2026
- Balade en bateau la route des phares Route de l’Embarcadère Ploubazlanec 31 juillet 2026
- Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 31 juillet 2026
- Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 1 août 2026