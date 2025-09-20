Sortie patrimoine naturel et historique Maison-Phare de l’île Wrac’h Plouguerneau

Sortie patrimoine naturel et historique Samedi 20 septembre, 10h30 Maison-Phare de l’île Wrac’h Finistère

Rendez vous à la plage de St Cava à 10h30 / Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à une marche sur l’estran.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Sortie patrimoniale, plusieurs thèmes seront évoqués : importance de la laisse de mer, flore adaptée au milieu dunaire, estran, histoire du phare, présentation du menhir de Menozac’h et des activités existantes autour du phare.

Maison-Phare de l’île Wrac’h île Wrac’h 29880 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne 06 31 11 09 85 http://ippa-ile-wrach.bzh https://www.ippa-ile-wrach.bzh/association/ Maison-feu datant de 1845 Parking à la plage de St Cava, puis environ 10 minutes de marche pour atteindre le phare

@ÎPPA