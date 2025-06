Sortie patrimoine Quartier des Pierrières Saint-Palais-sur-Mer 27 juin 2025 15:00

Charente-Maritime

Sortie patrimoine Quartier des Pierrières Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

participation aux frais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Le Syndicat d’Initiative de Saint-Palais-sur-Mer vous propose un Sortie Patrimoine « La villégiature à la Belle Époque Quartier des Pierrières ».

.

Place de l’océan

Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

The Syndicat d’Initiative de Saint-Palais-sur-Mer proposes a Heritage Outing « La villégiature à la Belle Époque Quartier des Pierrières ».

German :

Der Fremdenverkehrsverein von Saint-Palais-sur-Mer bietet Ihnen einen Ausflug in das Kulturerbe « Die Sommerfrische in der Belle Époque Quartier des Pierrières » an.

Italiano :

Il Syndicat d’Initiative de Saint-Palais-sur-Mer (Ufficio del Turismo di Saint-Palais-sur-Mer) propone una gita nel patrimonio dal titolo « La villégiature à la Belle Époque Quartier des Pierrières ».

Espanol :

El Syndicat d’Initiative de Saint-Palais-sur-Mer (Sindicato de Iniciativa de Saint-Palais-sur-Mer) propone una salida patrimonial titulada « La villégiature à la Belle Époque Quartier des Pierrières ».

L’événement Sortie patrimoine Quartier des Pierrières Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-19 par Royan Atlantique