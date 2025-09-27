Sortie Patrimoine visite commentée de 3 villages de la Seille Delme

Sortie Patrimoine visite commentée de 3 villages de la Seille Delme samedi 27 septembre 2025.

Sortie Patrimoine visite commentée de 3 villages de la Seille

33 rue Raymond Poincaré Delme Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

A l’initiative de l’ARENS (Association des Retraités de l’Education Nationale du Saulnois), les Amis du Saulnois et de son Patrimoine (ASP) animeront une visite commentée de trois villages des rives de la Seille dont l’histoire est fortement imbriquée.

Les points forts patrimoniaux l’église Saint-Martin et le Château de Craincourt, la chapelle des Hospitaliers, le parc et les châteaux d’Aulnois (XVIe et XIIIe siècles) et Notre-Dame de la Seille à Létricourt.Tout public

33 rue Raymond Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 6 72 25 24 98 r.richard57170@yahoo.fr

English :

On the initiative of ARENS (Association des Retraités de l?Education Nationale du Saulnois), Les Amis du Saulnois et de son Patrimoine (ASP) will lead a guided tour of three villages on the banks of the Seille whose histories are closely intertwined.

Heritage highlights: Saint-Martin church and Château de Craincourt, the Hospitaliers chapel, the park and châteaux of Aulnois (16th and 13th centuries) and Notre-Dame de la Seille in Létricourt.

German :

Auf Initiative der ARENS (Association des Retraités de l’Education Nationale du Saulnois) führen die Amis du Saulnois et de son Patrimoine (ASP) eine kommentierte Besichtigung von drei Dörfern am Ufer der Seille durch, deren Geschichte stark miteinander verwoben ist.

Die Höhepunkte des Kulturerbes: die Kirche Saint-Martin und das Schloss von Craincourt, die Kapelle der Hospitaliers, der Park und die Schlösser von Aulnois (16. und 13. Jh.) und Notre-Dame de la Seille in Létricourt.

Italiano :

Su iniziativa dell’ARENS (Association des Retraités de l’Education Nationale du Saulnois), gli Amis du Saulnois et de son Patrimoine (ASP) condurranno una visita guidata a tre villaggi sulle rive della Seille le cui storie sono strettamente intrecciate.

I punti di forza del patrimonio includono la chiesa di Saint-Martin e il castello di Craincourt, la cappella degli Hospitaliers, il parco e i castelli di Aulnois (XVI e XIII secolo) e Notre-Dame de la Seille a Létricourt.

Espanol :

Por iniciativa de la ARENS (Asociación de Retraídos de la Educación Nacional del Saulnois), los Amigos del Saulnois y de su Patrimonio (ASP) realizarán una visita guiada a tres pueblos de la ribera del Seille cuya historia está estrechamente ligada.

Entre los lugares de interés patrimonial destacan la iglesia de Saint-Martin y el castillo de Craincourt, la capilla de los Hospitalarios, el parque y los castillos de Aulnois (siglos XVI y XIII) y Notre-Dame de la Seille en Létricourt.

