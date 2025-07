Sortie patrimoines naturel et culturel avec le Centre de la Mer Biarritz

Sortie patrimoines naturel et culturel avec le Centre de la Mer Biarritz lundi 21 juillet 2025.

Sortie patrimoines naturel et culturel avec le Centre de la Mer

Plage du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite ouverte à tous à partir de 7 ans.

Déambulation guidée entre patrimoines naturel et culturel

Venez cheminer entre passé et présent, à la rencontre des cétacés et oiseaux du littoral Histoire, observations et contes vous attendent. .

Plage du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pedagogie@centredelamer.fr

English : Sortie patrimoines naturel et culturel avec le Centre de la Mer

German : Sortie patrimoines naturel et culturel avec le Centre de la Mer

Italiano :

Espanol : Sortie patrimoines naturel et culturel avec le Centre de la Mer

L’événement Sortie patrimoines naturel et culturel avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Biarritz