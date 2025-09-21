SORTIE PATRIMONIALE par Cosma Canoe Kayak du Maroni village Balaté Saint-Laurent-du-Maroni

SORTIE PATRIMONIALE par Cosma Canoe Kayak du Maroni Dimanche 21 septembre, 08h00 village Balaté

Réservation sur inscription. Places limitées à 15 personnes, départ au Cosma Canöe Kayak Club Maroni – Balaté, attester savoir nager 25m

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le CCKM (Cosma Canoë Kayak du Maroni) propose des activités sur le fleuve Maroni, notamment à travers la découverte de parcours « éco pagayeurs ». 8 sit on top biplace sont proposés pour une navigation en toute sécurité. La balade est guidée et illustrée au travers des supports pédagogiques, permettant aux visiteurs de découvrir et apprécier le patrimoine naturel de la région.

village Balaté 97320 Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

Cosma Canoë Kayak Maroni