Sortie patrimoniale « Suzac, une pointe de nature et d’Histoire » -Nouveauté 2025 !

47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-09 15:30:00

fin : 2025-10-30 17:15:00

2025-07-09 2025-07-16 2025-10-30

La Pointe de Suzac, espace naturel protégé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde est un site paysager mémorable. Riche d’un patrimoine naturel mais également historique, celle-ci recèle de nombreux atouts pour les promeneurs curieux.

47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77

English :

The Pointe de Suzac, a protected natural area at the mouth of the Gironde estuary, is a memorable landscape site. Rich in both natural and historical heritage, it offers a wealth of attractions for curious walkers.

German :

Die Pointe de Suzac, ein Naturschutzgebiet an der Mündung der Gironde, ist ein unvergesslicher landschaftlicher Ort. Sie ist nicht nur reich an Natur-, sondern auch an historischem Erbe und bietet neugierigen Wanderern zahlreiche Vorteile.

Italiano :

La Pointe de Suzac, un’area naturale protetta alla foce dell’estuario della Gironda, è un sito paesaggistico memorabile. Con il suo ricco patrimonio naturale e storico, la Pointe de Suzac ha molto da offrire agli escursionisti curiosi.

Espanol :

La Punta de Suzac, espacio natural protegido en la desembocadura del estuario de la Gironda, es un lugar paisajístico memorable. Con su rico patrimonio natural e histórico, la Punta de Suzac tiene mucho que ofrecer a los senderistas curiosos.

