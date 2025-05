Sortie pédagogique sur la gestion forestière d’Oléron avec Zachary Gaudin, CPIE MO – Plage de Gatseau Saint-Trojan-les-Bains, 19 juin 2025 09:30, Saint-Trojan-les-Bains.

Charente-Maritime

Sortie pédagogique sur la gestion forestière d'Oléron avec Zachary Gaudin, CPIE MO

Début : 2025-06-19 09:30:00

fin : 2025-06-19 12:00:00

2025-06-19

La forêt de Saint-Trojan est le témoin de l’évolution des dynamiques naturelles et humaines. Au fil d’une balade mêlant forêt et littoral, venez découvrir/discuter du fonctionnement, des modes de gestion, de l’avenir de ces espaces naturels remarquables.

Plage de Gatseau Avenue du débarquement

Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

English :

The Saint-Trojan forest bears witness to the evolution of natural and human dynamics. Come and discover/discuss how these remarkable natural areas function, how they are managed and what the future holds for them.

German :

Der Wald von Saint-Trojan ist Zeuge der Entwicklung der natürlichen und menschlichen Dynamik. Entdecken/diskutieren Sie auf einem Spaziergang, der Wald und Küste miteinander verbindet, die Funktionsweise, die Bewirtschaftungsmethoden und die Zukunft dieser bemerkenswerten Naturräume.

Italiano :

La foresta di Saint-Trojan è testimone dell’evoluzione delle dinamiche naturali e umane. Venite a scoprire/discutere il funzionamento, la gestione e il futuro di queste straordinarie aree naturali passeggiando nella foresta e lungo la costa.

Espanol :

El bosque de Saint-Trojan es testigo de la evolución de la dinámica natural y humana. Venga a descubrir y debatir sobre el funcionamiento, la gestión y el futuro de estos extraordinarios espacios naturales paseando por el bosque y la costa.

