Sortie pédestre, Foyer Municipal Cercy-la-Tour
Sortie pédestre, Foyer Municipal Cercy-la-Tour dimanche 18 janvier 2026.
Sortie pédestre
Foyer Municipal 23 Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 13:45:00
fin : 2026-01-18 16:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Le comité de jumelage de Cercy-la-tour organise une sortie pédestre ouverte à tous. Rendez-vous à 13h45 au foyer municipal, 23 place d’Aligre. Informations rene.duchassin@orange.fr .
Foyer Municipal 23 Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté rene.duchassin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie pédestre
L’événement Sortie pédestre Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Rives du Morvan