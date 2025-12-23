Sortie pédestre, Foyer Municipal Cercy-la-Tour

Sortie pédestre

Le comité de jumelage de Cercy-la-tour organise une sortie pédestre ouverte à tous. Rendez-vous à 13h45 au foyer municipal, 23 place d’Aligre. Informations rene.duchassin@orange.fr .

Foyer Municipal 23 Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté rene.duchassin@orange.fr

