Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax jeudi 9 octobre 2025.

RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax Landes

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise.

RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 25 15 52

English : Sortie pédestre

8 km hike in the Dacquois countryside. Suitable clothing required. Organized by the Amicale Laïque Dacquoise.

German : Sortie pédestre

8 km lange Wanderung im Land von Dacquois. Angepasste Kleidung erforderlich. Organisiert von der Amicale Laïque Dacquoise.

Italiano :

Passeggiata di 8 km nella campagna dacquois. È richiesto un abbigliamento adeguato. Organizzato dall’Amicale Laïque Dacquoise.

Espanol : Sortie pédestre

Paseo de 8 km por la campiña dacquesa. Se requiere ropa adecuada. Organizado por la Amicale Laïque Dacquoise.

