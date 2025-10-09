Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax
Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax jeudi 9 octobre 2025.
Sortie pédestre
RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise.
Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise. .
RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 25 15 52
English : Sortie pédestre
8 km hike in the Dacquois countryside. Suitable clothing required. Organized by the Amicale Laïque Dacquoise.
German : Sortie pédestre
8 km lange Wanderung im Land von Dacquois. Angepasste Kleidung erforderlich. Organisiert von der Amicale Laïque Dacquoise.
Italiano :
Passeggiata di 8 km nella campagna dacquois. È richiesto un abbigliamento adeguato. Organizzato dall’Amicale Laïque Dacquoise.
Espanol : Sortie pédestre
Paseo de 8 km por la campiña dacquesa. Se requiere ropa adecuada. Organizado por la Amicale Laïque Dacquoise.
L’événement Sortie pédestre Dax a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Grand Dax