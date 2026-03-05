Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax

Sortie pédestre

RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax Landes

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise.

English : Sortie pédestre

8 km hike in the Dacquois countryside. Suitable clothing required. Organized by the Amicale Laïque Dacquoise.

