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Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax

Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax

Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax jeudi 23 avril 2026.

Lieu : RDV place de la Chalosse

Adresse : 118 av G. Clémenceau

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 13:45:00

Tarif :

Dax

Sortie pédestre

RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 13:45:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise.
Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise.   .

RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 25 15 52 

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English : Sortie pédestre

8 km hike in the Dacquois countryside. Suitable clothing required. Organized by the Amicale Laïque Dacquoise.

L’événement Sortie pédestre Dax a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grand Dax

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