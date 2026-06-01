Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax
Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax jeudi 18 juin 2026.
Dax
Sortie pédestre
RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 13:45:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise.
Randonnée de 8 km en pays dacquois. Tenue adaptée requise. Organisée par l’Amicale Laïque Dacquoise. .
RDV place de la Chalosse 118 av G. Clémenceau Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 25 15 52
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English : Sortie pédestre
8 km hike in the Dacquois countryside. Suitable clothing required. Organized by the Amicale Laïque Dacquoise.
L’événement Sortie pédestre Dax a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grand Dax
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