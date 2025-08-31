Sortie pédestre et patrimoniale Mairie Bouxurulles

Sortie pédestre et patrimoniale Mairie Bouxurulles dimanche 31 août 2025.

Sortie pédestre et patrimoniale

Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 14:00:00

2025-08-31

Découverte de Bouxurulles.

Sortie pédestre et patrimoniale autour de Bouxurulles avec lecture su paysage. 5 km environ. Visite de l’atelier du Charron et de l’église. La balade sera suivie d’un repas au Boux du monde (apéro + vin + entrée-plat-dessert + café payant 35€ par personne).

Proposée par la commune de Bouxurulles.

Réservation obligatoire avant le 21 août par téléphone ou par mail.Tout public

Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87 jvboux@orange.fr

English :

Discover Bouxurulles.

Walking and heritage trail around Bouxurulles with landscape reading. approx. 5 km. Visit to the Charron’s workshop and the church. The walk will be followed by a meal at Boux du monde (aperitif + wine + starter-main course-dessert + coffee at 35? per person).

Proposed by the Bouxurulles commune.

Reservations required by August 21, by telephone or e-mail.

German :

Entdeckung von Bouxurulles.

Wanderung zu Fuß durch das Kulturerbe rund um Bouxurulles mit Landschaftsbetrachtung. etwa 5 km. Besichtigung der Werkstatt des Stellmachers und der Kirche. Im Anschluss an den Spaziergang gibt es ein Essen im Boux du Monde (Aperitif + Wein + Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise + Kaffee für 35? pro Person).

Angeboten von der Gemeinde Bouxurulles.

Reservierung vor dem 21. August per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Italiano :

Scoprire Bouxurulles.

Sentiero escursionistico e patrimoniale intorno a Bouxurulles con lettura del paesaggio. circa 5 km. Visita all’officina del carradore e alla chiesa. La passeggiata sarà seguita da un pranzo presso Le Boux du Monde (aperitivo + vino + antipasto-primo piatto-dessert + caffè a 35? a persona).

Organizzato dal comune di Bouxurulles.

Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail entro il 21 agosto.

Espanol :

Descubrir Bouxurulles.

Ruta pedestre y patrimonial alrededor de Bouxurulles con lectura de paisajes. aprox. 5 km. Visita del taller del carretero y de la iglesia. Tras el paseo, comida en Le Boux du Monde (aperitivo + vino + entrante-primavera-postre + café a 35? por persona).

Organizado por el municipio de Bouxurulles.

Es necesario reservar por teléfono o correo electrónico antes del 21 de agosto.

