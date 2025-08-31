Sortie pédestre et patrimoniale Mairie Bouxurulles
Sortie pédestre et patrimoniale Mairie Bouxurulles dimanche 31 août 2025.
Sortie pédestre et patrimoniale
Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 09:00:00
fin : 2025-08-31 14:00:00
2025-08-31
Découverte de Bouxurulles.
Sortie pédestre et patrimoniale autour de Bouxurulles avec lecture su paysage. 5 km environ. Visite de l’atelier du Charron et de l’église. La balade sera suivie d’un repas au Boux du monde (apéro + vin + entrée-plat-dessert + café payant 35€ par personne).
Proposée par la commune de Bouxurulles.
Réservation obligatoire avant le 21 août par téléphone ou par mail.Tout public
Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87 jvboux@orange.fr
English :
Discover Bouxurulles.
Walking and heritage trail around Bouxurulles with landscape reading. approx. 5 km. Visit to the Charron’s workshop and the church. The walk will be followed by a meal at Boux du monde (aperitif + wine + starter-main course-dessert + coffee at 35? per person).
Proposed by the Bouxurulles commune.
Reservations required by August 21, by telephone or e-mail.
German :
Entdeckung von Bouxurulles.
Wanderung zu Fuß durch das Kulturerbe rund um Bouxurulles mit Landschaftsbetrachtung. etwa 5 km. Besichtigung der Werkstatt des Stellmachers und der Kirche. Im Anschluss an den Spaziergang gibt es ein Essen im Boux du Monde (Aperitif + Wein + Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise + Kaffee für 35? pro Person).
Angeboten von der Gemeinde Bouxurulles.
Reservierung vor dem 21. August per Telefon oder E-Mail erforderlich.
Italiano :
Scoprire Bouxurulles.
Sentiero escursionistico e patrimoniale intorno a Bouxurulles con lettura del paesaggio. circa 5 km. Visita all’officina del carradore e alla chiesa. La passeggiata sarà seguita da un pranzo presso Le Boux du Monde (aperitivo + vino + antipasto-primo piatto-dessert + caffè a 35? a persona).
Organizzato dal comune di Bouxurulles.
Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail entro il 21 agosto.
Espanol :
Descubrir Bouxurulles.
Ruta pedestre y patrimonial alrededor de Bouxurulles con lectura de paisajes. aprox. 5 km. Visita del taller del carretero y de la iglesia. Tras el paseo, comida en Le Boux du Monde (aperitivo + vino + entrante-primavera-postre + café a 35? por persona).
Organizado por el municipio de Bouxurulles.
Es necesario reservar por teléfono o correo electrónico antes del 21 de agosto.
