Sortie pédestre et patrimoniale Mairie Bouxurulles

Informations pratiques

Bouxurulles

Sortie pédestre et patrimoniale

Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30 14:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Découverte de Bouxurulles.

Sortie pédestre et patrimoniale autour de Bouxurulles avec lecture su paysage. 5 km environ. Visite de l’atelier du Charron et de l’église. La balade sera suivie d’un repas au Boux du monde (apéro + vin + entrée-plat-dessert + café payant 35€ par personne).

Proposée par la commune de Bouxurulles.

Réservation obligatoire avant le 21 août par téléphone ou par mail.Tout public

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Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87 jvboux@orange.fr

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English :

Discover Bouxurulles.

Walking and heritage trail around Bouxurulles with landscape reading. approx. 5 km. Visit to the Charron’s workshop and the church. The walk will be followed by a meal at Boux du monde (aperitif + wine + starter-main course-dessert + coffee at 35? per person).

Proposed by the Bouxurulles commune.

Reservations required by August 21, by telephone or e-mail.

L’événement Sortie pédestre et patrimoniale Bouxurulles a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT