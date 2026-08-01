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Sortie pédestre et patrimoniale Mairie Bouxurulles

dimanche 30 août 2026 · Mairie · Bouxurulles

Sortie pédestre et patrimoniale Mairie Bouxurulles

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Mairie
Adresse
20 rue de Charmes
Ville
88130 Bouxurulles
Département
Vosges
Tarif

Bouxurulles

Sortie pédestre et patrimoniale

Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:30:00
fin : 2026-08-30 14:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Découverte de Bouxurulles.
Sortie pédestre et patrimoniale autour de Bouxurulles avec lecture su paysage. 5 km environ. Visite de l’atelier du Charron et de l’église. La balade sera suivie d’un repas au Boux du monde (apéro + vin + entrée-plat-dessert + café payant 35€ par personne).
Proposée par la commune de Bouxurulles.
Réservation obligatoire avant le 21 août par téléphone ou par mail.Tout public
  .

Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87  jvboux@orange.fr

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English :

Discover Bouxurulles.
Walking and heritage trail around Bouxurulles with landscape reading. approx. 5 km. Visit to the Charron’s workshop and the church. The walk will be followed by a meal at Boux du monde (aperitif + wine + starter-main course-dessert + coffee at 35? per person).
Proposed by the Bouxurulles commune.
Reservations required by August 21, by telephone or e-mail.

L’événement Sortie pédestre et patrimoniale Bouxurulles a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT