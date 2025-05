Sortie pédestre les volcans du Rossberg – Bourbach-le-Haut, 15 juin 2025 09:00, Bourbach-le-Haut.

Haut-Rhin

Sortie pédestre les volcans du Rossberg Ferme-auberge les Buissonnets Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-06-15 09:00:00

fin : 2025-08-13 16:00:00

2025-06-15

2025-07-16

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

À la journée, dans de superbes paysages, entre chaumes d’altitude, crêtes et forêts, découvrez l’ancien volcanisme étonnant des Vosges du Sud et les magnifiques panoramas depuis les chaumes !

Partez pour une journée d’évasion dans les paysages enchanteurs des Vosges du Sud ! Entre chaumes d’altitude, crêtes majestueuses et forêts verdoyantes, laissez-vous surprendre par l’ancien volcanisme de cette région fascinante. Vous serez émerveillés par les panoramas à couper le souffle que vous offre cette randonnée, notamment depuis les chaumes, véritables balcons naturels sur la beauté sauvage des Vosges. Une aventure à ne pas manquer pour les amoureux de la nature et des grands espaces ! .

Ferme-auberge les Buissonnets

Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 29 16 20 maison.terre.alsace@gmail.com

English :

Discover the amazing ancient volcanism of the Southern Vosges and the magnificent panoramic views from the stubble fields!

German :

Ganztägig, in wunderschönen Landschaften, zwischen hochgelegenen Stoppelfeldern, Bergrücken und Wäldern, entdecken Sie den erstaunlichen alten Vulkanismus der Südvogesen und die herrlichen Panoramen von den Stoppelfeldern aus!

Italiano :

Scoprite l’incredibile vulcanismo antico dei Vosgi meridionali e le magnifiche viste panoramiche dai campi di stoppie!

Espanol :

Descubra el asombroso vulcanismo ancestral de los Vosgos del Sur y las magníficas vistas panorámicas desde los rastrojos

