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AGENDA · Chaveyriat

Sortie pedestre semi-nocturne route de Mézériat Chaveyriat

samedi 26 septembre 2026 · route de Mézériat · Chaveyriat

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
route de Mézériat
Adresse
Parkind du stade
Ville
01660 Chaveyriat
Département
Ain
Tarif
5 5

Chaveyriat

Sortie pedestre semi-nocturne

route de Mézériat Parkind du stade Chaveyriat Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

sortie pédestre semi-nocturne sur les sentiers de Chaveyriat. Casse-croute offert au retour pour les marcheurs.
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route de Mézériat Parkind du stade Chaveyriat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 42 23 52  grongeat@wanadoo.fr

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English :

Semi-nighttime hike on the Chaveyriat trails. A light snack will be provided for hikers upon their return.

L’événement Sortie pedestre semi-nocturne Chaveyriat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle