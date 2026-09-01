Sortie pedestre semi-nocturne route de Mézériat Chaveyriat

Informations pratiques

Chaveyriat

Sortie pedestre semi-nocturne

route de Mézériat Parkind du stade Chaveyriat Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

sortie pédestre semi-nocturne sur les sentiers de Chaveyriat. Casse-croute offert au retour pour les marcheurs.

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route de Mézériat Parkind du stade Chaveyriat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 42 23 52 grongeat@wanadoo.fr

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English :

Semi-nighttime hike on the Chaveyriat trails. A light snack will be provided for hikers upon their return.

L’événement Sortie pedestre semi-nocturne Chaveyriat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle