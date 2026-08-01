Informations pratiques

Jouy

Sortie pédestre Sur le chemin de Compostelle

Jouy Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Titan de Pierre au Bout du Chemin Randonnée de 13 km le long de l’Eure jusque la cathédrale de Chartres. Un magnifique itinéraire empruntant le GR 655 Ouest, l’un des chemins de Compostelle. Le départ se fera à Jouy, pour une arrivée à pied à Chartres.Familles

Ce trajet offre une belle immersion dans la vallée de l’Eure, entre nature et patrimoine. Vous cheminerez dans

une végétation agréable, offrant de l’ombre et une protection bienvenue contre les fortes chaleurs. Tout au long du parcours, la cathédrale de Chartres apparaîtra par intermittence, comme un fil conducteur jusqu’à l’apothéose finale l’arrivée au pied de l’édifice. .

Jouy 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire larandocrusiliaise@gmail.com

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English :

The Stone Titan at the End of the Trail: A 13-km hike along the Eure River to Chartres Cathedral. A magnificent route following the GR 655 West, one of the Camino de Santiago trails. The hike begins in Jouy and ends on foot in Chartres.

L’événement Sortie pédestre Sur le chemin de Compostelle Jouy a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CHARTRES