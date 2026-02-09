Sortie Petit peuple de l’arbre SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie Petit peuple de l’arbre

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

L’arbre HLM, un habitat à locataires multiples !

Du sous-sol à la cime, en passant par les moindres recoins, une multitude d’espèces cohabitent à tous les étages.

Équipés de matériel d’exploration, partez visiter ces étonnants logements et rencontrer leurs habitants.

Dès 6 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Petit peuple de l’arbre

L’événement Sortie Petit peuple de l’arbre Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo