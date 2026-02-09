Sortie Petit peuple de l’arbre SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Sortie Petit peuple de l’arbre SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre mercredi 15 avril 2026.
Sortie Petit peuple de l’arbre
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
2026-04-15
L’arbre HLM, un habitat à locataires multiples !
Du sous-sol à la cime, en passant par les moindres recoins, une multitude d’espèces cohabitent à tous les étages.
Équipés de matériel d’exploration, partez visiter ces étonnants logements et rencontrer leurs habitants.
Dès 6 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
