Sortie petite journée raquettes D19 Larrau
Sortie petite journée raquettes D19 Larrau dimanche 8 février 2026.
Sortie petite journée raquettes
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Vivez une expérience unique à Iraty, dans la montagne souletine.
Bixente, accompagnateur en montagne diplômé d’état, vous propose de vous faire découvrir ce magnifique site. Les raquettes et les bâtons sont fournis. Activités accessibles dès 7 ans. La sortie est maintenue uniquement s’il y a suffisamment de neige à Iraty ; se renseigner auprès de Bixente. Sur réservation. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie petite journée raquettes
L’événement Sortie petite journée raquettes Larrau a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Pays Basque