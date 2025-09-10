Sortie petite pêche et découverte des mares Muttersholtz
Sortie petite pêche et découverte des mares Muttersholtz mercredi 10 septembre 2025.
Sortie petite pêche et découverte des mares
Muttersholtz Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 17:00:00
2025-09-10
Épuisette en main, venez découvrir la microfaune des mares !
Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
English :
Come and discover the microfauna of ponds!
German :
Kescher in der Hand, entdecken Sie die Mikrofauna der Tümpel!
Italiano :
Venite a scoprire la microfauna degli stagni!
Espanol :
¡Venga a descubrir la microfauna de los estanques!
mis à jour le 2025-08-25