Sortie petite pêche et découverte des mares

Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 17:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Épuisette en main, venez découvrir la microfaune des mares !

Épuisette en main, venez découvrir la microfaune des mares ! Amphibiens, insectes aquatiques, larves… un monde fascinant à observer de près. 0 .

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

English :

Come and discover the microfauna of ponds!

German :

Kescher in der Hand, entdecken Sie die Mikrofauna der Tümpel!

Italiano :

Venite a scoprire la microfauna degli stagni!

Espanol :

¡Venga a descubrir la microfauna de los estanques!

