Sortie photo à l’Ile de Raymond Paillet
vendredi 18 septembre 2026 · Paillet
Informations pratiques
Paillet
Sortie photo à l’Ile de Raymond
Île de Raymond Paillet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
9h30 : Venez vous exercer à la pratique de la photographie en milieu naturel sur l’Ile de Raymond, en présence du photographe animalier Bastien Campistron.
14h : Atelier multimédia pour apprendre la gestion de photos sur son téléphone et son ordinateur.
Sur inscription : 07 89 32 95 89 .
Île de Raymond Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 95 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie photo à l’Ile de Raymond
L’événement Sortie photo à l’Ile de Raymond Paillet a été mis à jour le 2026-09-03 par La Gironde du Sud