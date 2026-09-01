Informations pratiques

Paillet

Sortie photo à l’Ile de Raymond

Île de Raymond Paillet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

9h30 : Venez vous exercer à la pratique de la photographie en milieu naturel sur l’Ile de Raymond, en présence du photographe animalier Bastien Campistron.

14h : Atelier multimédia pour apprendre la gestion de photos sur son téléphone et son ordinateur.

Sur inscription : 07 89 32 95 89 .

Île de Raymond Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 95 89

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English : Sortie photo à l’Ile de Raymond

L’événement Sortie photo à l’Ile de Raymond Paillet a été mis à jour le 2026-09-03 par La Gironde du Sud