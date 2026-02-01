Sortie photo Douceurs paysagères

Maison du Parc du Haut Jura, Lajoux, Jura

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12 17:30:00

2026-02-12

Le jeudi 12 février 2026 de 14h30 à 17h30

En compagnie du photographe naturaliste Julien Arbez, partez en forêt pour une balade dédiée à l’image. Au fil de la sortie, découvrez comment jouer avec les premiers plans flous, les textures et la lumière pour créer des photos douces et harmonieuses. Une expérience accessible aux adultes comme aux enfants, pour apprendre à composer autrement… et capturer la poésie de l’hiver.

Durée 2h

Age minimum 7 ans

Matériel à prévoir Habits chauds et de la patience. .

Maison du Parc du Haut Jura, 29 Lieu-dit Le Village, Lajoux 39310, Jura, Bourgogne-Franche-Comté. +33 3 84 34 12 27, accueil@parc-haut-jura.fr

