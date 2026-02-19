Sortie photo sur l’ENS des Chaumes de la Périsse Dun-sur-Auron

Sortie photo sur l’ENS des Chaumes de la Périsse

La Périsse Dun-sur-Auron Cher

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 11:00:00

2026-04-25

Sortie photo sur les Chaumes de la Périsse

Amateur de photographie naturaliste, venez participer à une balade et capturer de beaux clichés de plantes et d’insectes.

Réservation obligatoire 02 48 70 76 26 .

La Périsse Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Photo outing on the Chaumes de la Périsse

