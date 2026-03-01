Sortie photographie dans le cadre de Territoires Singuliers Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey

Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône

Gratuit
Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 16:30:00

2026-03-25

Retrouvez Anabelle MICHON, photographe bisontine, et exercez votre œil de photographe lors d’une balade dans Jussey.
Equipez-vous de votre appareil photo, votre téléphone et de vos chaussures.
Animation dans le cadre de Territoires Singuliers, en partenariat avec la Médiathèque.
Sur inscription à l’Office de tourisme.   .

Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42  contact@jussey-tourisme.com

