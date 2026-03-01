Sortie photographie dans le cadre de Territoires Singuliers Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Jussey

Sortie photographie dans le cadre de Territoires Singuliers

Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

2026-03-25

Retrouvez Anabelle MICHON, photographe bisontine, et exercez votre œil de photographe lors d’une balade dans Jussey.

Equipez-vous de votre appareil photo, votre téléphone et de vos chaussures.

Animation dans le cadre de Territoires Singuliers, en partenariat avec la Médiathèque.

Sur inscription à l’Office de tourisme. .

