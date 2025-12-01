Sortie « Pistes et suivi des animaux » Maison du Lieutenant Servoz
Sortie « Pistes et suivi des animaux » Maison du Lieutenant Servoz vendredi 26 décembre 2025.
Sortie Pistes et suivi des animaux
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-26 16:30:00
2025-12-26
Partez sur les traces des animaux, relevez un piège photo et apprenez l’art de la pose de ces appareils.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English : Outing: Animal tracks and tracking
Follow in the footsteps of animals, set up a photo trap and learn the art of posing for these cameras.
German : Output: Tracks and tracking animals (Spuren und Verfolgung von Tieren)
Begeben Sie sich auf die Spuren der Tiere, heben Sie eine Fotofalle auf und lernen Sie die Kunst des Aufstellens dieser Geräte kennen.
Italiano : Gita: Tracce di animali e tracciamento
Seguite le orme degli animali, allestite una trappola fotografica e imparate l’arte di posare per le macchine fotografiche.
Espanol : Salida: Huellas y rastreo de animales
Siga los pasos de los animales, monte una trampa fotográfica y aprenda el arte de posar para estas cámaras.
