Sortie Pistes et suivi des animaux

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-12-26 16:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Partez sur les traces des animaux, relevez un piège photo et apprenez l’art de la pose de ces appareils.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English : Outing: Animal tracks and tracking

Follow in the footsteps of animals, set up a photo trap and learn the art of posing for these cameras.

German : Output: Tracks and tracking animals (Spuren und Verfolgung von Tieren)

Begeben Sie sich auf die Spuren der Tiere, heben Sie eine Fotofalle auf und lernen Sie die Kunst des Aufstellens dieser Geräte kennen.

Italiano : Gita: Tracce di animali e tracciamento

Seguite le orme degli animali, allestite una trappola fotografica e imparate l’arte di posare per le macchine fotografiche.

Espanol : Salida: Huellas y rastreo de animales

Siga los pasos de los animales, monte una trampa fotográfica y aprenda el arte de posar para estas cámaras.

L’événement Sortie Pistes et suivi des animaux Servoz a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc