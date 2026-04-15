Sortie plantes littorales comestibles et algues marines, Poulfoën, 29430 Plouescat, France, Kerscouarnec

Sortie plantes littorales comestibles et algues marines Mercredi 15 avril, 11h30 Poulfoën, 29430 Plouescat, France Finistère

Tarifs : Moins de 18 ans 10€ ; Adulte 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T11:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T11:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:30:00+02:00

Je vous propose cette sortie spéciale mêlant découverte des plantes de bord de mer puis des algues marines à marée basse, sur deux sites d’exception, très proches l’un de l’autre. Je vous livrerai mes conseils de cueillette, pour un respect de la ressource, et mes idées recettes, afin que vous puissiez utiliser concrètement vos nouvelles connaissances en cuisine. Vous découvrirez également l’incroyable richesse nutritionnelle et médicinale de ces végétaux littoraux et marins. Une sortie possiblement suivie d’une dégustation, selon la demande (supplément : 10 €).

Durée : 3h

Activité organisée par Edouard – Animateur botanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-plantes-littorales-comestibles-et-algues-marines-9577

Poulfoën, 29430 Plouescat, France Poulfoën, 29430 Plouescat, France Kerscouarnec 29430 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-plantes-littorales-comestibles-et-algues-marines-9577 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-plantes-littorales-comestibles-et-algues-marines-9577 »}]

Balade littorale à la découverte des plantes comestibles de bord de mer, et des algues marines Nature Sortie nature