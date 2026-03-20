Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande Gourgeon
Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande Gourgeon mercredi 15 avril 2026.
Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande
Gourgeon Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Lors d’une balade au cœur de la nature, apprenez à identifier et reconnaître les plantes communes de nos campagnes. Découvrez leurs propriétés et leurs usages.
La balade se terminera par une d’une dégustation de recettes réalisées à partir de plantes sauvages comestibles.
Prévoyez des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. Au besoin, il est recommandé de prévoir des sièges pliables, la balade étant ponctuée de nombreux arrêts.
En cas de mauvais temps, la sortie sera reportée au 22 avril.
Places limités. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com
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English : Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande
L’événement Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande Gourgeon a été mis à jour le 2026-03-20 par JUSSEY TOURISME