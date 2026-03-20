Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande

Gourgeon Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Lors d’une balade au cœur de la nature, apprenez à identifier et reconnaître les plantes communes de nos campagnes. Découvrez leurs propriétés et leurs usages.

La balade se terminera par une d’une dégustation de recettes réalisées à partir de plantes sauvages comestibles.

Prévoyez des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. Au besoin, il est recommandé de prévoir des sièges pliables, la balade étant ponctuée de nombreux arrêts.

En cas de mauvais temps, la sortie sera reportée au 22 avril.

Places limités. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

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English : Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande

L’événement Sortie Plantes Sauvages Comestible avec la Maison de Fernande Gourgeon a été mis à jour le 2026-03-20 par JUSSEY TOURISME