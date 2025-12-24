Sortie plantes sauvages comestibles Dégustation sur demande

Plouescat Finistère

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Venez les reconnaître avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Prés salés, dunes embryonnaires et fixées…

Durée 3h 3h30 avec dégustation.

Réservation obligatoire. .

Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

