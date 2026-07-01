Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Pardon-de-Conques
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Pardon-de-Conques
Informations pratiques
Saint-Pardon-de-Conques
Sortie plantes sauvages comestibles
Lac du Carpe Saint-Pardon-de-Conques Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 11:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Formation de 2h sur terrain à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles.
Ces initiations s’adressent à tous les amoureux de la nature qui veulent devenir autonomes dans l’identification botanique des plantes sauvages comestibles.
– Comment reconnaître les plantes sauvages
– Utilisations culinaires
– Idées de recettes
– Vertus
– Histoire…
Prévoir une tenue adaptée à la sortie en milieu naturel et à la météo du jour, ainsi qu’un carnet de notes.
Attention, pour le paiement sur place prévoir un chèque ou l’appoint en espèce.
Places limitées, inscription obligatoire. .
Lac du Carpe Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 47 82 faidherbeolivia@gmail.com
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English : Sortie plantes sauvages comestibles
L’événement Sortie plantes sauvages comestibles Saint-Pardon-de-Conques a été mis à jour le 2026-07-09 par La Gironde du Sud