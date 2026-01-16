Sortie plantes sauvages: plantes et oiseaux à Trémaouézan

Zone humide de Langazel Trémaouézan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Bord de mer ou sentiers intérieurs, plantes littorales ou plantes de chemins nous irons découvrir quelques espèces emblématiques, les plus délicieuses comme les plus toxiques, pour être certain.e.s de ne pas se tromper!

Description botanique, vertus, usages culinaires ou médicinaux…

Sur une matinée, suivez Sébastien Texeraud, ornitho-passionné et spécialiste des chants d’oiseaux, et Edouard Bal, autour des plantes sauvages. Vous apprendrez à reconnaître les oiseaux par leur plumage et leurs chants. Côté plantes, nous observerons une dizaine d’espèces, comestibles et/ou médicinales.

Réservation obligatoire au 07 60 65 09 96 ou sur https://www.cote-et-sauvage.com/ .

Zone humide de Langazel Trémaouézan 29800 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie plantes sauvages: plantes et oiseaux à Trémaouézan

L’événement Sortie plantes sauvages: plantes et oiseaux à Trémaouézan Trémaouézan a été mis à jour le 2026-01-16 par OT LANDERNEAU DAOULAS