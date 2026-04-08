Informations pratiques

Mimizan

Sortie pour « Slava’s snowshow »

Parnasse en direction de St PierreduMont Mimizan Landes

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:00:00

fin : 2026-11-22 20:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Le Parnasse organise une sortie sur Saint Pierre du Mont en partenariat avec les Théâtres de Gascogne.

14h00 – Départ en bus depuis le Parnasse, Mimizan

16h00 – Spectacle Slava’s Snowshow

#SORTIE #THEATRE #CLOWN #EMOTIONS #POESIE #HUMOUR

Dès l’âge de 7 ans

Slava’s Snowshow nous invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures de clowns mélancoliques aux immenses chaussures rouges, aux bonnets à grandes oreilles et à l’imagination fertile.

Bulles de savon, toile d’araignée géante, tempête de neige, créatures fantasmagoriques… Construit autour d’une succession de séquences burlesques, généreuses et colorées, ce spectacle pour petits et grands est fait de poésie pure.

–> Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/

(réservation possible jusqu’au 6 novembre 2026) .

Parnasse en direction de St PierreduMont Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie pour « Slava’s snowshow »

L’événement Sortie pour « Slava’s snowshow » Mimizan a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Mimizan