Sortie pour « Slava’s snowshow » Mimizan
dimanche 22 novembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Sortie pour « Slava’s snowshow »
Parnasse en direction de St PierreduMont Mimizan Landes
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:00:00
fin : 2026-11-22 20:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Le Parnasse organise une sortie sur Saint Pierre du Mont en partenariat avec les Théâtres de Gascogne.
14h00 – Départ en bus depuis le Parnasse, Mimizan
16h00 – Spectacle Slava’s Snowshow
#SORTIE #THEATRE #CLOWN #EMOTIONS #POESIE #HUMOUR
Dès l’âge de 7 ans
Slava’s Snowshow nous invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures de clowns mélancoliques aux immenses chaussures rouges, aux bonnets à grandes oreilles et à l’imagination fertile.
Bulles de savon, toile d’araignée géante, tempête de neige, créatures fantasmagoriques… Construit autour d’une succession de séquences burlesques, généreuses et colorées, ce spectacle pour petits et grands est fait de poésie pure.
–> Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/
(réservation possible jusqu’au 6 novembre 2026) .
Parnasse en direction de St PierreduMont Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
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English : Sortie pour « Slava’s snowshow »
L’événement Sortie pour « Slava’s snowshow » Mimizan a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Mimizan
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