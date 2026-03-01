Sortie printanière Dieffenbach-au-Val

Sortie printanière

route de Neubois Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Promenade nature le long du ruisseau de Dieffenbach pour découvrir le réveil du printemps oiseaux, premières fleurs et vie aquatique. .

route de Neubois Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@rundum-dieffenbach.org

