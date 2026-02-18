Sortie printanière en forêt d’Halatte Montataire

Sortie printanière en forêt d’Halatte

1 Avenue Ambroise Croizat Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez en balade encadrée en forêt avec les passionnés de la Société Mycologiques de Montataire! L’occasion de découvrir en famille ou entre amis les trésors de la forêt au printemps ! L’air se réchauffe, la nature se réveille doucement et les jacinthe sauvages tapissent le sol de leur belle couleur bleue… Peut-être aurez vous la chance de repartir avec quelques morilles dans votre panier!

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservation et paiement obligatoire à l’avance www.creilsudoise-tourisme.fr/billetterie

bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr 03 75 19 01 70

Pas de paiement sur place le jour de la sortie.

Durée 3h.

Prévoir des chaussures de marche et un panier pour la cueillette (pas de sac plastique).

Transport en bus depuis le lieu de rendez-vous jusqu’au lieu de la sortie (transport inclus dans le prix).

RDV à 13h15 au parking de l’Avenue Ambroise Croizat à Montataire. Stationnement gratuit sur place.

Venir en transports en commun En bus Lignes A, F, AXO+ 3 et 4 Arrêts Mairie G Môquet ou Croizat .

1 Avenue Ambroise Croizat Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a guided walk with the passionate members of the Société Mycologiques de Montataire! It’s a great opportunity for the whole family to discover the treasures of the forest in spring! Maybe you’ll come away with a few morels in your basket! Reservations and payment required in advance.

