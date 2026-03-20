Sortie publique à Toulouse de la MJC de Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Voyagez à travers les contes et légendes des extraordinaires mécaniques. De la plus petite, tenant dans la main, à la plus grande pouvant peser plusieurs tonnes, chacune émerveille par son mouvement et son identité.

Visite guidée du centre de Toulouse et de Halle de La Machine.

Voyagez à travers les contes et légendes des extraordinaires mécaniques. De la plus petite, tenant dans la main, à la plus grande pouvant peser plusieurs tonnes, chacune émerveille par son mouvement et son identité.

Visite guidée du centre de Toulouse et de Halle de La Machine.

Transport en car, inscriptions avant le 6 avril, pique-nique tiré du sac, départ de Monflanquin à 8h00.

Sortie adaptable à tout public. .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Sortie publique à Toulouse de la MJC de Monflanquin

Journey through the tales and legends of extraordinary mechanics. From the smallest, which fits in your hand, to the largest, which can weigh several tons, each one marvels at its own movement and identity.

Guided tour of downtown Toulouse and Halle de La Machine.

L’événement Sortie publique à Toulouse de la MJC de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Coeur de Bastides