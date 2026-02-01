Sortie Que de vie dans l’eau ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie Que de vie dans l’eau !

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Il n’y a pas que des grenouilles dans les mares !

Épuisette à la main, partez à la découverte des êtres qui peuplent les eaux stagnantes.

Dès 4 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

