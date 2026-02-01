Sortie Que de vie dans l’eau ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Sortie Que de vie dans l’eau ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre mercredi 25 février 2026.
Sortie Que de vie dans l’eau !
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Il n’y a pas que des grenouilles dans les mares !
Épuisette à la main, partez à la découverte des êtres qui peuplent les eaux stagnantes.
Dès 4 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Que de vie dans l’eau !
L’événement Sortie Que de vie dans l’eau ! Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo