Sortie rando accompagnée Xardekagaine place de Tardets Tardets-Sorholus

Sortie rando accompagnée Xardekagaine

place de Tardets Arhondo Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42 – 42 – EUR

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Journée placée sur la rencontre du monde pastoral avec ses cimes sauvages, en Soule.

Avec votre accompagnateur montagne, vous naviguerez entre les deux petits villages hauts souletins: Larraine(Larrau) et Santa Grazi (Saînte-Engrâce) et également entre deux provinces basques Xiberoa (la Soule) et Nafarroa (la Navarre). Trois temps majeurs une approche en voiture, randonnée, retour en voiture. Dénivelé :+520/-520 Distance 7.5 km. De 6 à 15 personnes. .

place de Tardets Arhondo Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 95 86

