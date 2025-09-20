Sortie rando « Chemins de traverse » à Saint-Pardoux-le-Vieux Sornac

Sortie rando « Chemins de traverse » à Saint-Pardoux-le-Vieux Sornac samedi 20 septembre 2025.

Sortie rando « Chemins de traverse » à Saint-Pardoux-le-Vieux

Sornac Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Gratuit pour les adhérents, 2€ pour les non adhérents.

RDV à Saint Pardoux le Vieux devant l’église 14h ou RDV covoiturage depuis le parking de Grand Champ de Meymac à 13h30 .

Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52

English : Sortie rando « Chemins de traverse » à Saint-Pardoux-le-Vieux

German : Sortie rando « Chemins de traverse » à Saint-Pardoux-le-Vieux

Italiano :

Espanol : Sortie rando « Chemins de traverse » à Saint-Pardoux-le-Vieux

L’événement Sortie rando « Chemins de traverse » à Saint-Pardoux-le-Vieux Sornac a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze