Sortie rando crêpes Entre Vienne et Diège Saint-Setiers

Sortie rando crêpes Entre Vienne et Diège

2 Rue de la Mairie Saint-Setiers Corrèze

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

L’association La Foulée Meymacoise organise une sortie crêpes Entre Vienne et Diège à Saint-Setiers.

Rendez-vous à 14h place de la mairie ou à 13h30 co voiturage au parking Grand Champ de Meymac.

2 parcours 10.6km, 3h 300m D+

Sur inscription par sms, crêpe offerte à l’arrivée .

2 Rue de la Mairie Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr

