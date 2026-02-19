Sortie rando crêpes Entre Vienne et Diège Saint-Setiers
Sortie rando crêpes Entre Vienne et Diège Saint-Setiers dimanche 22 février 2026.
Sortie rando crêpes Entre Vienne et Diège
2 Rue de la Mairie Saint-Setiers Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’association La Foulée Meymacoise organise une sortie crêpes Entre Vienne et Diège à Saint-Setiers.
Rendez-vous à 14h place de la mairie ou à 13h30 co voiturage au parking Grand Champ de Meymac.
2 parcours 10.6km, 3h 300m D+
Sur inscription par sms, crêpe offerte à l’arrivée .
2 Rue de la Mairie Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
English : Sortie rando crêpes Entre Vienne et Diège
